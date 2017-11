Um 6,8 Prozent weniger Arbeitslose

Der Rückgang bei den Arbeitslosenzahlen hält an. Im Oktober waren um 1.884 Menschen oder 6,8 Prozent weniger arbeitslos als im Oktober 2016 (inklusive Schulungsteilnehmern). Insgesamt 25.780 Menschen in Kärnten suchen Arbeit. Die Arbeitslosenquote beträgt 9,5 Prozent.

Der positive Trend am Arbeitsmarkt hält weiter an, weil die Konjunktur weiter anzieht, die Wirtschaftslage ist besser geworden. Somit gibt es auch wieder deutlich mehr Beschäftigte. In Kärnten haben rund 211.000 Menschen Arbeit, das sind um 3.000 mehr als im Oktober des Vorjahres, sagt Franz Zewell, der Leiter des Arbeitsmarktservice.

Bau erholt sich wieder

Die Produktion und der Industriebereich sorgen für Stabilität am Arbeitsmarkt, besonders Metall- und Elektrobereich. Der Bau, der in den letzten zehn Jahren 2.000 Arbeitsplätze abgebaut habe, erlebe mehr Nachfrage. Auch der Handel habe sich erholt, dem Tourismus gehe es laut Zewell gut.

In nahezu allen Berufsbereichen werden Arbeitsplätze nachgefragt, auch in den Hilfsberufen, oder im Bürobereich, wo bisher 13 Arbeitssuchende auf einen Arbeitsplatz kamen. Die Bereitschaft der Unternehmen, Lehrlinge auszubilden, habe zugenommen, sagte Zewell. Erstmals seit neun Jahren gebe es gleich viele Lehrstellenangebote wie Suchende.

Programme für 50 plus wirken

Die Zahl der älteren Arbeitslosen nahm ebenfalls ab. Derzeit suchen 7.125 Menschen über 50 einen Job, das sind um 88 oder 1,2 Prozent weniger als im Oktober des Vorjahres. Hier zeigen die neuen Beschäftigungsprogramme Wirkung, sagte Zewell: „Wir setzen für Ältere rund 22 Mio. Euro ein. Zusätzlich haben wir das Sonderprogramm 20.000 der Bundesregierung mit 300 Plätzen im Modellbereich. Da liegen wir gut im Plan, im nächsten Monat haben wir 100 in Beschäftigung, bis Jahresende bis zu 250.“

In allen Kärntner Bezirken ging die Arbeitslosigkeit zurück, die Zahl der offenen Stellen nahm überall zu. Wer momentan auf Arbeitssuche ist hat die größten Chancen am Bau, im Metall-Elektrobereich, im Handel und im Tourismus.