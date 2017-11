Eine große Liebesgeschichte im Stadttheater

Die Oper „Werther“ von Jules Massenet wird seit Donnerstag im Klagenfurter Stadttheater gezeigt. Regisseur Vincent Huguet inszeniert die Geschichte einer großen, unmöglichen Liebe, die tragisch endet.

Für Huguet müsste die Oper eigentlich „Werther und Charlotte“ heißen. Charlotte ist viel mehr als nur die von Werther angebetete Frau. Sie leidet und kämpft genauso wie er. Charlotte heiratet aus Pflichterfüllung den falschen Mann, kann aber der Liebe zum richtigen, zu Werther, nicht entsagen.

Huguet legte in seiner Inszenierung ganz bewusst den Schwerpunkt auf die Liebesgeschichte. „Ich denke, dass Liebe kompliziert und nie ruhig ist. Aber sie ist stark und schön. Auch wenn sie traurig ist, ist sie schön.“

„Traumrolle“ für Attilio Glaser

Attilio Glaser gibt am Stadttheater Klagenfurt sein Debut als Werther. Für den jungen Deutschen die absolute Traumrolle, die ihm allerdings auch sehr nahe geht. So hatten er und die Mezzosopranistin, die die Charlotte singt, Anaik Morel, sowie der Regisseur nach einer abendlichen Probe Herzrasen, alle drei konnten nicht schlafen. „Das ist ein Stoff, der uns alle gepackt hat.“

Wie Vincent Huguet und der musikalische Leiter Lorenzo Viotti „Werther“ auf die Bühne bringen, ist Oper als der Ort der großen Gefühle, des ganz großen Dramas.

„Werther“ Eine unglückliche Liebesgeschichte am Stadttherater Klagenfurt.

Am Ende sind Werther und Charlotte nicht wie sonst allein auf der Bühne. Der dunkle Wald wird von den Laternen der Kinder erleuchtet, die Weihnachtslieder singen. Kinder sind für Huguet ein Spiegel des Menschen. Alle waren wir einmal Kinder, auch Werther.

Die Oper

„Werther“ ist ein drame lyrique in vier Akten und fünf Bildern von Jules Massenet, Libretto von Édouard Blau, Paul Milliet und Georges Hartmann nach dem Roman „Die Leiden des jungen Werther“ von Johann Wolfgang von Goethe. Wird in französischer Sprache mit deutschen Übertiteln gespielt. 1892 wurde die Oper in Wien uraufgeführt und gilt als beliebtestes Werk von Massenet.