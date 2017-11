Italienerin stürzte beim Pilzesuchen in den Tod

Eine Frau aus Italien ist am Mittwoch bei Feistritz im Gailtal beim Schwammerlsuchen in steilem Gelände abgestürzt. Der Rettungshubschrauber RK1 suchte den Wald ab, die Frau konnte aber nur noch tot gefunden werden.

Die beiden Frauen wollten Schwammerln suchen, sagt Norbert Hassler vom Bezirkspolizeikommando Villach-Land und waren auf einem Berg in der Nähe von Feistritz unterwegs: „Dabei ist eine der Damen ausgerutscht und abgestürzt.“ Dort sei das Gelände sehr steil, dadurch habe die Frau tödliche Verletzungen erlitten.

Bergung nur mit Helikopter möglich

Nach der Anzeige sei die Rettungskette in Gang gesetzt worden, sagte Hassler. Auch die alpine Einsatztruppe aus Villach sei gerufen worden. Nachdem die Frau gefunden worden war, konnte ihre Leiche nur mit dem Hubschrauber geborgen werden, so steil sei das Gelände. Weitere Ermittlungen im Auftrag der Staatswanwaltschaft seien notwendig, so Hassler.