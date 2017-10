Lkw krachte auf Südautobahn in Leitschienen

Ein LKW ist am Nachmittag auf der Südautobahn bei der Abfahrt Villach Warmbad in die Mittelleitschiene gekracht. Der Lkw-Lenker wurde verletzt. Die Unfallursache steht noch nicht fest.

Der Unfall ereignete sich am frühen Dienstagnachmittag auf der Südautobahn in Fahrtrichtung Villach im Bereich von Warmbad Villach. Der Lkw-Sattelzug kam von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelleitschiene. Das Schwerfahrzeug schlitterte noch rund 30 Meter an der Leitschiene entlang und blieb dann seitlich auf einer Brücke im Bereich der Überholspur stehen.

HFW Villach/KK

Erdreich musste ausgebaggert werden

Der Lenker wurde verletzt, sein Beifahrer dürfte unverletzt geblieben sein. Durch die Leitschiene wurde der Tank des Lkw aufgerissen. Rund 300 Liter Dieseltreibstoff traten aus. Ein Teil des Treibstoffes gelangte über die Kanalschächte unter die Autobahnbrücke.

Der Chemiebereitschaftsdienst der Kärntner Landesregierung ordnete an, dass das kontaminierten Erdreich unter der Brücke ausgebaggert werden muss. Ausgetretener Treibstoff und Motoröl wurden von der Feurewehr gebunden.

HFW Villach/KK

Bei der Bergung standen die Hauptfeuerwache Villach und die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein mit insgesamt sechs Fahrzeugen und rund 32 Feuerwehrleuten im Einsatz.

