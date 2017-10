Polizei konnte zwei Räuber festnehmen

Der Polizei in Kärnten ist es gelungen, einen Raub und einen räuberischen Diebstahl aufzuklären. Als Täter wurden ein 24 Jahre alter Rumäne und ein 33 Jahre alter Mann aus Weißrussland ausgeforscht.

Der Rumäne hatte im Mai einem 70 Jahre alten Pensionisten in Klagenfurt die Handtasche entrissen. Der Täter wurde nun auf dem Klagenfurter Hauptbahnhof von einem Kriminalbeamten erkannt und festgenommen. Weitere Ermittlungen erhärteten den Tatverdacht, bei den Einvernahmen zeigte sich der 24-Jährige schließlich geständig. Der Rumäne wurde in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

Weißrusse in Oberösterreich festgenommen

Der Mann aus Weissrussland beging in Kärnten mehrere Diebstähle. Unter anderem stahl er in einer Supermarkt-Filiale im Stadtgebiet von Klagenfurt 16 Packungen Rasierklingen und verstaute sie in einer Umhängetasche. Er wurde dabei vom Ladendetektiv beobachtet und nach der Kasse angehalten. Der Verdächtige konnte sich mit Körpergewalt losreißen, er flüchtete.

Die Polizei Villach konnte den 33 Jahre alten Mann jedoch als Tatverdächtigen ausforschen. Ihm konnten noch ein weiterer Diebstahl, ein versuchter Diebstahl und ein Einmietbetrug nachgewiesen werden. Der mutmaßliche Täter wurde schließlich nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich festgenommen. Bei der Einvernahme in Klagenfurt leugnete der Verdächtige die Tat vorerst. Auf Grund der ihm vorgehaltenen Beweise legte er schließlich ein Geständnis ab.