Ex-Bürgermeister wegen Amtsmissbrauchs vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt ist am Dienstag der Prozess gegen den ehemaligen FPÖ-Bürgermeister von Keutschach, Gerhard Oleschko, und die Amtsleiterin der Gemeinde fortgesetzt worden. Es geht um Amtsmissbrauch bzw. Untreue.

Oleschko werden Amtsmissbrauch und Untreue vorgeworfen, die Amtsleiterin steht wegen Untreue vor Gericht. Es geht um Zulagen, die laut Anklage ohne Rechtsgrundlage an Gemeindemitarbeiter ausgezahlt wurden. Die Staatsanwaltschaft, vertreten durch Sandra Agnoli, beziffert den entstandenen Schaden mit mehr als 30.000 Euro.

Schaden teilweise wieder gut gemacht

Die angeklagte Amtsleiterin, die auch für die Lohnverrechnung zuständig war, machte bereits einen Teil des entstandenen Schadens wieder gut und überwies 1.455 Euro an die Gemeinde. Der ehemalige freiheitliche Bürgermeister, der sich am ersten Verhandlungstag nicht schuldig bekannt hatte, erklärte am Dienstag, dass er sich nun teilweise schuldig fühle: „Ich bin der Chef gewesen. Ich hatte die moralische Verpflichtung und hätte das hinterfragen sollen.“ Er erklärte sich auch bereit, 12.000 Euro des entstandenen Schadens anzuerkennen.

Zulagen, die es nicht gibt

Laut Anklage haben Bürgermeister und Amtsleiterin Zulagen ausgezahlt, die es laut Gebührenverordnung nicht gibt: So habe eine Mitarbeiterin eine „Amtsleiterstellvertreter-Zulage“ bekommen. Als die angeklagte Amtsleiterin 2012 auch Standesbeamtin wurde, habe sie sich die entsprechende Zulage nach Absprache mit dem Bürgermeister selbst ausgezahlt. Sie betonte aber, dass sie damals geglaubt hatte, dass ihr das zusätzliche Salär zustehe.

Als Zeugin war am Dienstag unter anderem die Amtsleiterin geladen, die die Angeklagte während ihrer Karenz im Jahr 2015 vertreten hatte. Während dieser Zeit sei man drauf gekommen, dass bei den Zulagen etwas „mysteriös“ sei. „Mir war es wichtig, zu sagen, dass es Ungereimtheiten gibt“, sagte die Zeugin. Sie konfrontierte den Nachfolger Oleschkos als Bürgermeister damit, der schließlich die Auszahlung der Zulagen stoppen ließ.

Zulage nur mit Verordnung

Die Zeugin bekräftigte auch, dass es für die „Amtsleiterstellvertreter-Zulage“ für eine Mitarbeiterin keine rechtliche Grundlage gegeben hätte: „Da hätte es erst eine Verordnung der Kärntner Landesregierung gebraucht. Es hätte nichts gebracht, wenn man über diese Zulage im Gemeinderat abgestimmt hätte.“

Eine Mitarbeiterin der Finanzverwaltung der Gemeinde war ebenfalls als Zeugin geladen. Ihr Aussage: „Ich war der Meinung, dass die Amtsleiterstellvertreter-Zulage weg gehört - und dann begann der Krieg.“ Höhepunkt sei schließlich ihre Kündigung gewesen: „Mir wurde gesagt, dass keine weitere Zusammenarbeit mit mir gewünscht ist, weil ich in dieser Causa ausgesagt habe - und weil ich mit der Karenzvertreterin der Amtsleiterin gepackelt hätte.“

Für Nachmittag waren die Einvernahmen von mehreren Zeugen geplant. Ob es noch am Dienstag ein Urteil geben würde, war unklar. Sollte das aber nicht der Fall sein, so hätte das große Auswirkungen: Da Richterin Barbara Baum, die dem Schöffensenat vorsitzt, mit November vom Strafrecht ins Zivilrecht wechselt, müsste der Prozess mit einem neuen Richter neu gestartet werden.

