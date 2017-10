Geringste Firmeninsolvenzen seit zehn Jahren

Die Zahl der Firmeninsolvenzen geht weiter zurück, so wenige waren es in den letzten zehn Jahren nicht. Es fällt aber auf, dass fast die Hälfte der zahlungsunfähigen Betriebe so wenig Kapital hat, dass das Verfahren nicht eröffnet werden kann.

Die Kreditschützer von Creditreform, Alpenländischem Kreditorenverband und Kreditschutzverband von 1870 bewerten den Rückgang der Firmenpleiten von 270 im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf 237 als positiv. Der Rückgang beträgt zwölf Prozent. Markant war der Rückgang bei den Verbindlichkeiten von 222 Millionen Euro auf 100 Millionen heuer in den ersten drei Quartalen, es gab also weniger Großpleiten.

Viele Konkurse abgewiesen

Fast die Hälfte der zahlungsunfähigen Betriebe hat so wenig Vermögen, dass die Eröffnung eines Insolvenz- oder Sanierungsverfahrens gar nicht möglich ist. Der Konkurs muss also mangels Masse abgewiesen werden. Barbara Wiesler Hofer vom Kreditschutzverband von 1870 sagte dazu, man gehe bei einem Insolvenzverfahren davon aus, dass wenigstens 4.000 Euro vorhanden seien. Das sei bei vielen aber nicht der Fall. Das sei ein großes alarmierendes Zeichen, denn es zeige, wie lange viele Unternehmer dahinwursteln und das Geld verbrauchen. Sie sollten sich viel früher an das Insolvenzgericht wenden, so Wiesler-Hofer. „Wenn es zu keiner Eröffnung kommt, bekommen die Gläubiger auch kein Geld.“

Betroffen Bau, Gastronomie und Berater

Die meisten Unternehmensinsolvenzen werden in Kärnten in der Baubranche, in der Gastronomie und bei unternehmensbezogenen Dienstleistungen wie Vermögensberatern verzeichnet. Drei Branchen die in Kärnten sehr stark vertreten sind. Im Vergleich zum Vorjahr wird die Zahl der Insolvenzen aber auch über das gesamte Jahr gesehen, zurückgehen, sagte Wiesler-Hofer. Im November und Dezember werde es noch Eröffnungen geben, sie rechnete aber über das Jahr mit einem Rückgang von fünf Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Wird ein Sanierungsverfahren eröffnet, übernimmt in den meisten Fällen ein Masseverwalter die Geschäfte bzw. Abwicklung. Die Verfahren, bei denen die Firmeninhaber oder Geschäftsführer weiter das Ruder in der Hand haben, sind klar in der Minderheit. Bei den Ursachen für eine Pleite änderte sich nicht viel: Es sind hauptsächlich kaufmännische Fehler der Geschäftsführung und der verstärkte Konkurrenzkampf mit sinkenden Preisen, die direkt in die Zahlungsunfähigkeit führen.

