Passant mit Elektroschocker traktiert

In der Nacht auf Sonntag ist ein Pärchen in Klagenfurt von Männern angesprochen und angebettelt worden. Es kam zu einem Streit, ein Unbeteiligter ging dazwischen und wurde mit einem Elektroschocker traktiert. In St. Veit kam es in der Nacht zu einer Schlägerei.

Kurz nach 1.00 Uhr wurde ein Pärchen (beide 22 Jahre alt) in Klagenfurt von bisher drei unbekannten Männern auf offener Straße angesprochen. Offenbar wollten die Männer Geld bzw. Zigaretten, daraufhin kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Ein 34-jähriger Mann, der in der Nähe war, ging dazwischen. Er wurde daraufhin von einem der drei Männer mit einem Elektroschocker angegriffen.

Der 34-Jährige erschreckte sich und fiel zu Boden. Er wurde ambulant versorgt. Die Männer flohen anschließend zu Fuß. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein 24-jähriger Mann aus Klagenfurt als Tatverdächtiger gefasst werden, die Ermittlungen laufen. Der Vorwurf lautet auf leichte Körperverletzung, außerdem ist ein Elektroschocker eine verbotene Waffe.

Schlägerei in St. Veit

Ebenfalls gegen 1.00 Uhr kam es in St. Veit vor einer Diskothek zu einem Zwischenfall. Laut Polizei verletzten fünf Rumänen, alle zwischen 18 und 31 Jahre alt, vier Personen aus dem Bezirk Völkermarkt. Die Täter flüchteten noch vor dem Eintreffen der Polizei, konnten aber im Zuge einer Fahndung in einem anderen Lokal in St. Veit ausgeforscht werden. Zwei der Verletzten, 17 und 18 Jahre alt, mussten von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden.

Zwei weitere Verletzte gaben an, keine ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Drei der Rumänen wohnen im Bezirk St. Veit, zwei sind derzeit auf Besuch und wohnen bei ihnen. Die Erhebungen und Einvernahmen samt Dolmetscher werden noch durchgeführt.