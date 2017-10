Schwerverletzte bei Forstunfällen

Bei Forstunfällen sind am Samstag zwei Landwirte im Lesachtal bzw. Hermagor schwer verletzt worden. Ein Pensionist geriet zwischen Traktor und Seilwinde, der Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein 68-jähriger Pensionist war am Samstagnachmittag gemeinsam mit seinem Sohn mit Bringungsarbeiten von Brennholz in seinem Waldstück in der Gemeinde Lesachtal beschäftigt. Wegen eines Defektes an der Funkfernsteuerung der Seilwinde ging er zwischen Traktor und Winde. Dabei betätigte er mit seinem Körper irrtümlich den am Kotflügel des Traktors angebrachten Knopf der Hydraulik und wurde eingeklemmt. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht.

Ehefrau brachte Verletzten in den Ort

Ein 28-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Hermagor arbeitete am Samstagvormittag in seiner Waldparzelle. Beim Abschneiden eines Baumes brach plötzlich ein großer Ast ab, prallte gegen die rechte Körperseite des Mannes und fügte ihm schwere Verletzungen zu. Er konnte noch selbst seine Lebensgefährtin verständigen, die ihn mit ihrem Pkw holte und zur Rettungsstelle nach Hermagor brachte. Von dort aus wurde er vom Rettungswagen in das LKH Villach gebracht.