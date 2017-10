Passanten fanden in Villach Kornnatter

Passanten haben in Villach in der Nähe einer Wohnanlage eine exotische Schlange gefunden und den Reptilienzoo Happ angerufen. Per Ferndiagnose stellte Helga Happ fest, dass es sich um eine ungiftige Kornnatter handelte, das Tier wurde von der Feuerwehr gerettet.

Samstagmittag entdeckten Passanten das orangefarben-gestreifte Tief im Stadtteil Fellach. Sie fragten bei der Schlangenexpertin Helga Happ nach, um welches Tier es sich handelte. Sie teilte den Findern mit, dass es sich vermutlich um eine ungiftige amerikanische Kornnatter handelt und sie die Feuerwehr verständigen sollen.

Nacht wohl kaum überlebt

Die diensthabende Mannschaft konnte die Schlange in einem luftdurchlässigen Sack verstauen und ins Feuerwehrzentrum bringen. Von dort aus wurde ein Transport zum Reptilienzoo nach Klagenfurt organisiert. Helga Happ begutachtete die Schlange und bestätigte ihre erste Vermutung. Das Tier dürfte rund zwei Jahre alt sein und kommt in den USA vor. Ihre Körpertemperatur war schon so weit gesunken, dass sie diese Nacht im Freien wohl nicht überstanden hätte, so die Schlangenexpertin.

Laut Happ war das Tier in keinem guten Ernährungszustand und eiskalt. Im Reptilienzoo wurde die Schlange aufgenommen. Kornnattern seien bei Terrarienbesitzern beliebt, weil sie so bunt sei. Die Nattern seien sehr aktiv, daher büchsen sie auch leicht aus. Sie seien Ausbrechmeister, so Happ. Sollte sich ihr Besitzer melden, kann er sie wieder abholen.

Kornnatter in Wohnung gefunden

Im Juni versetzte eine Kornnatter eine Villacherin in Schrecken, sie fand die Schlange in ihrer Wohnung - mehr dazu in Frau entdeckte Schlange in Wohnung.