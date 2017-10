„Aktenzeichen XY“: 40 Hinweise zu Mordfall

Mit mehreren Schüssen ist ein Klagenfurter vor zwei Jahren hingerichtet worden. Die Ausstrahlung in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ brachte der Kärntner Polizei nun 40 neue Hinweise. Darunter auch wertvolle, heißt es.

Der 47-Jährige Klagenfurter wurde in der Nacht des 31. Oktobers 2015 vor seinem Haus regelrecht hingerichtet. Als er nach Hause kam, lauerten die Mörder ihm bereits auf. Mit mehreren Schüssen wurde der Mann getötet – mehr dazu in Klagenfurt: Mehrere Schüsse führten zum Tod. Vermutet wurde ein Auftragsmord im Rotlichtmilieu, Spuren führten auch ins Ausland.

APA/Gert Eggenberger

Vor allem das Mordmotiv gibt weiter Rätsel auf. Weil der Fall trotz intensiver Recherchen noch immer nicht aufgeklärt werden konnte, war der Kärntner Mord letzte Woche Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ - mehr dazu in Kärntner Mord in „Aktenzeichen XY ungelöst“. Nach dem Auftritt des Kärntner-Kripo-Chefs Gottlieb Türk in der ZDF-Sendung gingen beim Landeskriminalamt 40 Hinweise aus Deutschland und aus Kärnten ein.

Einige heiße Spuren nach der Sendung

Es seien auch einige wenige konkrete Hinweise dabei, die sofort im Detail überprüft werden, sagt Türk. Es sei davon auszugehen, dass es noch Leute gibt, die das Opfer gekannt haben. Die Polizei bittet erneut um Hinweise, Zeugen versichert sie absolute Anonymität. Täter und Opfer seien nach bisherigen Erkenntnissen aus Rotlichtmilieu, Drogenszene und auch aus der Glücksspielszene.

