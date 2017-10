Helnwein-Ausstellung siedelt nach Hamburg

20.000 Besucher hat die Ausstellung von Gottfried Helnwein in das Werner-Berg-Museum in Bleiburg gelockt. Die Ausstellung erweckte international Interesse, nun wird die Bleiburger Ausstellung nach Hamburg übersiedeln.

Gottfried Helnwein ist ein „Rockstar“ der Kunstszene. Bekannt wurde er vor allem durch seine hyperrealistischen Bilder von verwundeten und bandagierten Kindern. Der Provokateur brachte auch dem Werner-Berg-Museum einen wahren Besucheransturm und machte die Kleinstadt unverhofft zur Metropole der Kunstwelt - mehr dazu in Werner Berg Museum zeigt Gottfried Helnwein. Gezeigt wurden 70 Hauptwerke der vergangenen Jahrzehnte, von Zeichnungen bis hin zu großformatigen Ölbildern.

20.000 Besucher waren es seit Mai, doppelt so viele wie im Vorjahr. Die letzte Großausstellung in Österreich hatte Helnwein im Jahr 2013 in der Albertina in Wien. Zur Ausstellung in Bleiburg kam es übrigens über den Kärntner Regisseur Johann Kresnik, der mit Helnwein gut befreundet ist. Und Helnwein machte sich in Bleiburg deutlich bemerkbar, mit überdimensionalen Abbildungen deckte er ganze Hausfassaden ab.

Hamburg übernimmt Bleiburger Ausstellung

Mit der Ausstellung in Bleiburg konnte man internationales Interesse auf sich ziehen, sagte Museumsleiter Arthur Ottowitz. Aufmerksam wurde auch der Direktor des Hamburger Ernst-Barlach-Museum und fragte an, ob man die Ausstellung übernehmen könne. „Und so wandert die Helnwein-Ausstellung jetzt von Bleiburg nach Hamburg.“ Eröffnet wird die Hamburger Ausstellung am 19. November.

Die Helnwein-Ausstellung in Bleiburg läuft bis einschließlich kommenden Sonntag. Zum Finale gibt es ein Tag der offenen Tür sein, präsentiert werden dabei auch die Preisträger des diesjährigen Literaturwettbewerbes der Stadt.

Große Jubiläumsausstellung im nächsten Jahr

Auch im nächsten Jahr wartet das Bleiburger Museum zu seinem 50-jährigen Jubiläum mit einem besonderen Kunstschmankerl auf. Das Museum widmet sich ganz dem Namensgeber. „Es wird eine der umfassendsten Werner-Berg-Ausstellungen, die je gezeigt wurde“, sagt der Museumsdirektor. Von den frühen Akademiejahren, über Kriegsbilder bis zu Spätwerken werde alles dabei sein.

Die Fassaden der Innenstadt von Bleiburg werden im nächsten Jahr erneut in die Ausstellung einbezogen. Heuer sind sie mit Werkmotiven von Gottfried Helnwein gestaltet, im nächsten Jahr folgen Impressionen von Werner Berg.

