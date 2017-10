Unfall in Therme: Ermittlungen eingestellt

Durch ein herabfallendes Rohr sind im August in der Kathrein-Therme (Bad Kleinkirchheim) zwei Besucher verletzt worden. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung wurden nun eingestellt. Es sei keine Fahrlässigkeit nachzuweisen gewesen.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Tina Frimmel-Hesse, bestätigte am Freitag auf ORF-Nachfrage, dass die Ermittlungen eingestellt wurden. Zu dem Unfall in der neu renovierten Therme kam es am 13. August, durch von der Decke gefallene Lüftungsrohre wurden zwei Besucher verletzt - mehr dazu in Lüftungsrohr verletzt in Therme zwei Menschen

ORF

Ermittelt wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen Unbekannt. Laut Sprecherin Tina Frimmel-Hesse war keine Fahrlässigkeit nachzuweisen, eine strafrechtliche Klärung sei deswegen nicht möglich. Außerdem seien die beiden Opfer leicht verletzt worden, binnen weniger Tage seien sie wieder genesen.

ORF

Eröffnung nach zwei Monaten Probebetrieb

Die Therme St. Kathrein wurde kürzlich um rund zwölf Millionen Euro renoviert, nach zweimonatigen Probebetrieb fand Anfang September die Neueröffnung statt – mehr dazu in Therme St. Kathrein offiziell eröffnet. Von den Bädern, über das Gastronomieangebot bis hin zu den neuen Ruheräumen mit Zirbenbetten wurde alles erneuert, auch eine 86 Meter lange Rutsche wuude gebaut.