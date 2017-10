Neues Denkmal für die Opfer des NS-Regimes

Am Donnerstag ist am Friedhof Annabichl ein neues Denkmal für die Opfer des NS-Regimes präsentiert worden. 3.175 Kärntner fielen zwischen 1938 und 1945 diesem Regime zum Opfer.

3.175 Kärnterinnen und Kärntner fielen zwischen 1938 und 1945 dem Naziregime zum Opfer, darunter Widerstandskämpfer, Zwangsarbeiter, Verfolgte aus politischen und rassischen Gründen. 21 Granitsäulen an Gräbern des Friedhof Annabichl erinnern nun daran, dass hier 320 dieser Opfer begraben wurden. Ihre Schicksale sollen damit konkreter gemacht werden.

Mahnmal gegen „menschenverachtendes Regime“

Diese Granitsäulen „zeugen ab nun von der Unmenschlichkeit und Menschenverachtung des NS-Regimes“, sagte Franc Wakounig vom Verein Memorial Kärnten Koroska am Donnerstag. Ein Regime, dass sich angemaßt habe, „die Menschen in lebenswert und -unwert einzuteilen. Die Umsetzung dieses Verbrechens wurde mit dem Wort Euthanasie umhüllt.“

Traditionelles Gedenken zum Nationalfeiertag

Traditionell findet am Friedhof Annabichl am Nationalfeiertag eine Gedenkfeier für die Opfer für ein freies Österreich statt. Organisiert wird sie alljährlich am Nationalfeiertag von der Plattform Kärnten Koroska memorial. Bei der Gedenkfeier am Donnerstag wurde der Opfer des NS-Regimes auch am „Denkmal der Namen“ und in der Zeremonienhalle des Friedhofs gedacht.

Kurt Scholz, Vorsitzender des Kuratoriums Zukunftsfonds der Republik Österreich, erinnerte in seiner Rede aber auch an den Kärntner Ortstafelkonflikt: „Der Blick zurück zeigt mir auch hasserfüllte Gesichter von Menschen, die Ortstafeln ausreißen.“ Scholz schloss mit der Frage, welche Bedeutung die Minderheiten des Landes in der Arbeit der zukünftigen Regierung haben werden.

Helge Stromberger, der die Erinnerung an die Nazi-Opfer wissenschaftlich aufarbeitet, beendete seine Rede mit den Worten: „Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.“

