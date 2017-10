Ulrichsberg: Jahrelanger Rechtsstreit beendet

Der Ulrichsberg ruft wieder: Sieben Jahre dauerte der Rechtsstreit mit den Grundbesitzern des Berges bei Klagenfurt um die Benützung der Wanderwege. Nun wurde ein Vergleich beschlossen, drei Gipfelwege sind freigegeben.

Der Ulrichsberg war einst eines der beliebtesten Ausflugsziele in der Näher der Landeshauptstadt. Nicht zuletzt als Schauplatz des Ulrichsbergtreffens, dem lange zeit rechtsextreme tendenzen nachgesagt wurden, wurde der Berg weit über die Landegrenzen hinaus bekannt. Dann allerdings wurden die Wege auf die Ulrichsberg Alm unbenutzbar gemacht und der jahrelange Rechtsstreit begann.

Ein geschichtsträchtiger Berg Der Ulrichsberg ist geschichtsträchtiger Boden, schon seit prähistorischer Zeit ist er besiedelt. In der Landesgeschichte spielt er immer wieder eine Rolle. Am Fuß des Berges wurde der Fürstenstein gefunden, Teil der Herzogseinsetzung im Mittelalter.

Der Berg ist im Besitz der ehemaligen Adelsfamilie Goess und Ex-Hypo-Banker Tilo Berlin. Mit deren Privatstiftung Mons Carantanus (der Berg Kärntens – Anm.) galt es zu verhandeln, welche der Wanderwege auf den Berg nun von den Klagenfurtern und anderen Besuchern benützt werden dürfen. Als Vermittler fungierte der Ulrichsbergverein, der auch das Ulrichsbergtreffen organisiert.

Ulrichsberg-Alm weiter gesperrt

Am Dienstag segnete der Klagenfurter Stadtsenat einen Vergleich mit den Bergbesitzern ab, vorab waren die Anwälte am Zug. Die Ulrichsberg-Alm bleibt zwar weiter gesperrt, drei Wege auf den Gipfel von Stegendorf, St. Peter am Bichl und Preilitz sind aber freigegeben. Die Wegerhaltung und Müllentsorgung übernehmen Privatstiftung und Ulrichsbergverein. Noch nicht geklärt ist die Parkplatzfrage.

Der Rechtsstreit eskalierte zuletzt im Jahr 2015, da bracht die Stadt Besitzstörungsklage gegen die Privatstiftung von Tilo Berlin ein. Der Vorwurf: Berlin habe am Ulrichsberg von der Stadt aufgestellte Bänke entfernen und das Schloss eines Schrankens austauschen lassen. Die Privatstiftung wies damals alle Vorwürfe zurück – mehr dazu in Klagenfurt klagt Privatstiftung von Tilo Berlin (kaernten.ORF.at, 21.4.2015).