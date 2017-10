Ex-Zeitungs-Eigentümer an Justiz ausgeliefert

Der ehemalige Eigentümer der Kärntner Tageszeitung (KTZ), Dietmar Wassermann, ist am Mittwoch an die deutsche Justiz ausgeliefert worden. Wassermann war letzte Woche nach drei Jahren Flucht in Oberkärnten verhaftet worden.

Die deutschen Strafverfolgungsbehörden hatten gegen den 57-Jährigen im August 2013 einen Haftbefehl ausgestellt, und zwar wegen gemeinschaftlicher Steuerhinterziehung. Über ein Geflecht von Scheinfirmen soll er gemeinsam mit elf Komplizen Mehrwertsteuerbetrug im großen Stil betrieben haben. Die Schadenshöhe wird von den deutschen Behörden mit 3,8 Millionen Euro beziffert.

Wassermann hätte im Jänner 2014 die Untersuchungshaft in Deutschland antreten sollen. Nachdem er sich gegen die Auslieferung vor Gericht vergeblich zur Wehr gesetzt hatte, tauchte er jedoch unter, statt wie versprochen nach Deutschland zu fahren. Seither wurde nach ihm steckbrieflich gefahndet. Zuletzt gab es von ihm im Sommer ein Lebenszeichen aus Südamerika.

Flucht nach Südamerika

Am Dienstag vergangener Woche wurde Wassermann nach mehr als drei Jahren auf der Flucht in seinem Haus in Oberkärnten verhaftet – mehr dazu in Untergetauchter Ex-Zeitungschef verhaftet. Wie das Landesgericht Klagenfurt am Mittwoch in einer Aussendung bekannt gab, wird Wassermann nun ausgeliefert. Sollte Wassermann am Endes seines Prozesses in München zu einer Haftstrafe verurteilt werden, wird er als österreichischer Staatsbürger seine Strafe in Österreich absitzen, hieß es vom Landesgericht.

Ermittlungen auch in Österreich

Gegen Wassermann läuft auch in Österreich ein Ermittlungsverfahren, und zwar im Zusammenhang mit dem Konkurs der KTZ. Es geht dabei um den Verdacht des Betrugs, der Untreue und der betrügerischen Krida. Unter den Verdächtigen befinden sich neben Wassermann, der zuletzt als Geschäftsführer der „KTZ“ fungierte, und dessen Sohn auch deren zwei Vorgänger in der Leitung der Tageszeitung und drei weitere Personen, die in anderen Firmen von Wassermann tätig waren.

