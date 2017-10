Aufschwung: Industrie braucht neue Fachkräfte

Kärntens Industriebetriebe bestätigten am Mittwoch erneut - es gibt ihn, den Wirtschaftsaufschwung. Laut jüngster Umfrage melden 84 Prozent der Unternehmen einen steigenden Bedarf an Fachkräften, fast 40 Prozent der Unternehmen wollen laut Umfrage der Industriellenvereinigung neue Fachkräfte einstellen, nicht zuletzt weil der Export nach wie vor ansteigt. Gleichzeitig melden die Betriebe aber sinkende Verkaufspreise, der Wettbewerb ist also hoch.

Acht Mal höherer Produktionswert

In der Elektronikbranche stieg der Wert der erzeugten Güter im Vorjahr um 29 Prozent. Das habe Kärnten in diesem Bereich im Österreichvergleich an die Spitze gebracht, sagt die Geschäftsführerin der Industriellenvereinigung, Claudia Mischenksy: „Der Kärntner Produktionswert legte um 6,5 Prozent zu, der österreichische Durchschnitt liegt bei 0,8.“

Erneut Plädoyer gegen bürokratische Hürden

Um die positive Entwicklung der Kärntner nicht zu bremsen, müssten bürokratische Hürden dringend abgebaut werden, forderte die Industriellenvereinigung. Mit großem Interesse beobachtet die Industrie nun die Bildung der neuen Bundesregierung. Die Forderungen an diese lauten: Flexiblere Arbeitszeiten, weniger Bürokratie und die Senkung der Abgabenquote.

Aber auch in Kärnten gebe es Aufholbedarf. Kärnten hat laut Industriellenvereinigung noch immer einen zu hohen Anteil an öffentlich Bediensteten. IV-Präsident Christoph Kulterer wünscht sich eine „unternehmerfreundlichere Haltung in der öffentlichen Verwaltung“. Das Hauptaugenmerk der Verwaltung liege zu stark auf Kontrolle, anstatt auf Service für Unternehmen. Ein Negativbeispiel sei die jahrelange Verzögerung der 110-KV-Leitung in Villach.

Eine weitere Forderung bekräftigen die Vertreter der Industrie heute: Das Bildungssystem müsse besser an die Erfordernisse der Wirtschaft angepasst werden.

