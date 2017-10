Ex-Bob-Weltmeister Durnthaler gestorben

Der frühere Bobfahrer Reinhold Durnthaler ist in der Nacht auf Dienstag nach langer Krankheit wenige Wochen vor seinem 75. Geburtstag in Feldkirchen gestorben.

Durnthaler hatte als „Bremser“ (Anschieber) mit Erwin Thaler 1967 das bisher einzige WM-Gold für den österreichischen Verband im Zweier erobert. Bei den Olympischen Winterspielen 1964 in Innsbruck holte Durnthaler im Vierer ebenfalls mit Erwin Thaler als Pilot so wie vier Jahre später in Grenoble Silber. Bei Weltmeisterschaften war er mit dem Vierer 1963 Dritter.