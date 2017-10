Heer zeigt diesmal in Kärnten, was es kann

Nach vielen Jahren ist Kärnten am Nationalfeiertag wieder einmal Schauplatz für eine große Leistungsschau des Bundesheeres. Tausende Besucher werden auf dem Wiesenmarktgelände in St. Veit/Glan erwartet. Am Mittwoch wurde mit dem Aufbau begonnen.

Bundesheersprecher Christof Hofmeister sagt, unter anderem werde der Black Hawk E-70 vor Ort sein, ebenso die Agusta Bell B212 und die Alouette III. Gezeigt wird alles vom schweren Gerät bis zu Kleinwaffen. Die Besucher werden die Gelegenheit haben, die Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge genauer in Augenschein zu nehmen. Hofmeister: „Unter dem Motto ‚Unser Einsatz - ihre Sicherheit‘ stehen natürlich das Mitmachen und Ausprobieren im Vordergrund. Es gibt überall die Möglichkeit, Ausrüstung auszuprobieren bzw. auch in dem einen oder anderen Fahrzeug probezusitzen.“

Das genaue Programm der Leistungsschau finden Sie auf der Internetseite des Bundesheeres.

Es sind auch Vorführungen mit Waffen geplant. Dabei gelten hohe Sicherheitsauflagen, sagt Hofmeister: „Es gibt keine scharfe Munition und es wird auch alles beaufsichtigt und erklärt, wie der Umgang mit Waffen stattzufinden hat.“

ORF Kärnten

Alle Kärntner Dienststellen und -verbände werden bei der Leistungsschau vertreten sein. Es werden aber auch Vertreter aus andern Bundesländern nach Kärnten kommen, da ein Querschnitt der Leistungen des Bundesheeres in ganz Österreich gezeigt werden soll. Der Bevölkerung soll das Bundesheer als zentraler Sicherheitsfaktor für Österreich und als zukunftssicherer Arbeitgeber präsentiert werden. Es wird auch die Zusammenarbeit mit den Kärntner Blaulicht- und Hilfsorganisationen demonstriert. Höhepunkt ist die Angelobung um 10.00 Uhr.