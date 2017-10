Gelöbnis verweigert: VfGH entzieht Mandat

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat dem Gemeinderat von Stall/Mölltal recht gegeben und einem Ersatzgemeinderat das Mandat entzogen. Er hatte in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats das Gelöbnis nicht gesprochen.

Der Mann hatte bei der Angelobung auch Bürgermeister Peter Ebner (SPÖ) nicht die Hand gereicht. Erst nach einem Wortwechsel mit dem Bürgermeister folgte ein „‚Ich gelobe‘ kann ich wohl sagen“. Damit habe er die Gelöbnisformel nicht in der nach der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung (K-AGO) gesetzlich vorgesehenen Form geleistet, hielt der VfGH in seiner Entscheidung vom 11. Oktober 2017 fest. Demgemäß ist beim Gelöbnis lediglich die Beifügung einer religiösen Beteuerung zulässig. Die Gemeindeordnung sieht auch keine Verpflichtung vor, einem Mandatar, der ein Gelöbnis verweigert hat, eine zweite Möglichkeit dafür einzuräumen.

Die Entscheidung des VfGH beruht auch auf den Ergebnissen einer öffentlichen mündlichen Verhandlung am 27. September 2017. Bei dieser Anhörung der beteiligten Parteien habe sich bestätigt, dass der Ersatzgemeinderat die Worte „Ich gelobe“ nicht in der gesetzlich vorgesehenen Weise ausgesprochen habe, teilte ein Mediensprecher des VfGH in einer Aussendung mit.

