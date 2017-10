Weltrekordversuch im Schiffziehen

Kärntens stärkster Mann, Martin Hoi, startet am Donnerstagnachmittag einen Weltrekordversuch: Er will versuchen, das 100 Tonnen schwere Drauschiff von einem Motorboot aus stromaufwärts zu ziehen.

Martin Hoi ist ein Muskelmann seit frühen Jugendjahren. Der diplomierte Krankenpfleger fällt durch seine Statur auf – 1,95 Meter Größe und 170 Kilo Körpergewicht weist er vor. Immer wieder geht der 43-Jährige an seine Grenzen, das ist seine größte Motivation. Mittlerweile ist er mehrfacher Guinessbuch-Rekordhalter, nun peilt er den nächsten Rekord an.

ORF

Er will am Sonntag das Drauschiff, die MS Landskron, 200 Meter stromaufwärts ziehen. Ein Koloss mit rund 100 Tonnen mit Platz für rund 200 Passagiere. Das Spektakel ist ab 13.00 Uhr für Zuschauer von der Draubrücke in Villach aus gut zu beobachten.

Ein lebendes Abschleppseil

Bei dem Weltrekordversuch fungiert Hoi quasi als „lebendes Abschleppseil“. Am Heck eines fahrenden Motorbootes fixiert, wird er versuchen, das Verbindungsseil zwischen Schiff und Boot zu halten. Dabei fungiert der Körper von Martin Hoi quasi als Anhängekupplung. Am Verbindungsseil ist auf Hois Seite ein Eisengriff angebracht.

Hoi/Kraftschmiede

Extreme Zugkräfte

Von Experten seien seine Chancen nach einigen Proben eher gering eingeschätzt worden, sagt Hoi. Außerdem muss er nicht nur das „Abschleppseil“ halten, es gilt auch die Flussgeschwindigkeit des Flusses zu überwinden. „Die auf den Körper einwirkenden Zugkräfte sind eine enorme Belastung für Sehnen und Muskeln“, sagt Hoi. Bei den Proben habe sich gezeigt, dass nicht nur Hände und Schultern stark beansprucht werden, „eigentlich der gesamte Körper, das hatte ich nicht erwartet.“

Staatsmeister im Lkw-Ziehen

Mit dem Ziehen von Schiffen sammelte Hoi bereits 2012 Erfahrung. Damals zog er die 100 Tonnen schwere MS Ossiach von einem Ruderboot aus 300 Meter weit – mehr dazu in 100 Tonnen-Schiff mit Ruderboot gezogen. Seinen ersten Guinnesseintrag bekam Hoi 2001, da zog er ein Schiff am Wörthersee.

ORF

Im Frühling ließ Hoi erneut die Muskeln spielen, da wurde er Staatsmeister im Lkw-Ziehen, im Sommer zog er dann einen 7,5 Tonnen schweren Lkw mit nur einem Finger über den St. Veiter Hauptplatz. Auch 60 Skifahrer zog der Muskelmann schon hinter sich her, hielt Bungee-Jumper mit Muskelkraft fest, hinderte Flugzeuge am Start, hob Pferde auf und zog so ziemlich alles, was schwer ist, darunter auch Busse, Loks und Straßenbahnen.

Der Strongman hat übrigens auch eine „zarte Seite“: Er ist Obstbaumwart und mehrfach prämierter Kleintierzüchter, vor allem die Zwerghühner haben es dem mehrfachen Vater angetan.

“Mal schauen, was passiert“

Außer der Fixierung am Motorboot wird Hoi keine Hilfsmittel haben. „Das Motorboot wird anfahren, und dann schauen wir, was passiert.“ Eine zusätzliche Belastung wird sein, dass das Schiff aufgrund der Strömung seitlich ausbrechen kann. „Diese zusätzliche Belastung lässt sich nicht abschätzen.“ Große gesundheitliche Risiken will Hoi aber nicht eingehen: „Im worst case muss ich den Griff einfach loslassen.“