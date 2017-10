Sprengstoff auf Bauernhof gefunden

Am Dienstag hat eine Frau auf dem Hof ihres verstorbenen Onkels im Bezirk St. Veit Sprengstoff und Munition gefunden. Sie meldete den Fund der Polizei, die 1,5 Kilogramm Sprengstoff wurde vom Entschärfungsdienst vernichtet.

Die Frau teilte der Polizei Dienstagmittag telefonisch mit, dass sie auf dem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen ihres verstorbenen Onkels im Bezirk St. Veit/Glan Sprengstoff und Munition gefunden habe. Bei der Nachschau vor Ort fanden die Beamten zehn Gelatine Donarit Stangen (ca. 1,5 Kilogramm Sprengstoff) und ca. 80 – 100 Schuss Neun-Millimeter-Munition vor.

Donarit Donarit gehört zu den gewerblichen Sprengstoffen und besteht aus aliphatischen Salpetersäureestern, die man auch als Sprengöle bezeichnet. Er ist sicherer als das zuvor verwendete Dynamit und wird vor allem vom Sprengen von Bauwerken verwendet.

Schon mehrere Fälle von Donaritfunden

Die Gegenstände dürften dem verstorbenen Landwirt gehört haben. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde informiert und erteilte einen mündlichen Vernichtungsauftrag. Die Vernichtung der Sprengmittel wurde vor Ort vom Entschärfungsdienst durchgeführt.

Bereits mehrmals fanden Erben Donarit beim Aufräumen. Vor rund einem Monat tauchten zwei Schachteln beim Renovieren eines Hauses in Gnesau auf, die Baustelle musste kurzzeitig evakuiert werden - mehr dazu in Beim Renovieren Sprengstoff gefunden. Im Jahr 2016 entdeckte eine Pensionistin den Sprengstoff ihres verstorbenen Mannes gar in der Speisekammer - mehr dazu in Sprengstoff in Speisekammer gefunden.