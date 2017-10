Klagenfurts „Rumpelpiste“ ist Geschichte

Autofahrer in Klagenfurt können aufatmen. Die Villacher Straße wird am Dienstag nach monatelanger Bauzeit wieder für den gesamten Verkehr freigegeben. Unter anderem wurde die Asphaltdecke erneuert und die Busbuchten wurden entfernt.

Die Umleitungen - stadteinwärts über die August-Jaksch-Straße und stadtauswärts über die Koschatstraße - für die Linienbusse der Stadtwerke sind ab 11.00 Uhr aufgehoben. Die Ersatzhaltestellen werden aufgelöst und die Haltestellen in der Villacher Straße werden ab diesem Zeitpunkt wieder bedient.

ORF

Künftig keine Busbuchten mehr

Nach langem hin und her wurde im Frühjahr beschlossen, dass die Villacher Straße im Zuge der Sanierung keine Busbuchten mehr bekommt. Damit folgte die Landesregierung einem Gutachten, das besagt, dass die Wartezeit für Autofahrer ohne Busbuchten nur unerheblich länger ist als mit - mehr dazu in Keine Busbuchten für Villacher Straße.

Den Sommer über wurden die Nerven der Autofahrer in der Landeshauptstadt auf die Probe gestellt: Neben der Sanierung der Villacher Straße gab es auch Behinderungen auf der Pischeldorfer Straße, weil die Glanbrücke abgerissen wurde - mehr dazu in Baustellenchaos in Klagenfurt.