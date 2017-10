Wie spart man heute am besten?

„Spare in der Zeit, dann hast du in der Not“ heißt ein altes Sprichwort. Zahlt es sich heutzutage noch aus, Geld auf die Seite zu legen und wenn ja, in welcher Form? Der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer gibt Tipps.

Besonders beliebt ist bei den Kärntnern das klassische Sparbuch. Dabei wird zwischen dem Typ-1- und dem Typ-2-Sparbuch unterschieden, sagte AK-Konsumentenschutzexperte Mario Drussnitzer: „Beim Typ-1-Sparbuch lautet die Bezeichnung zum Beispiel auf eine Nummer, einen Namen oder den Inhaber. Die Behebung ist nach wie vor durch die Vorlage des Sparbuches und die Nennung des damit verbundenen Losungswortes möglich. Seit 2010 muss man zusätzlich einen Lichtbildausweis vorweisen.“

Das Typ 2-Sparbuch ist Pflicht ab einem Betrag von 15.000 Euro und muss auf einen vollständigen Namen lauten: „Beheben kann von diesem Sparbuch nur Derjenige, der auch tatsächlich zu diesem Sparbuch legitimiert ist.“ Auf der Homepage der Arbeiterkammer kann abgerufen werden, wie die einzelnen Banken derzeit Sparbücher verzinsen.

Strafzinsen bei „Zweckentfremdung“ beim Bausparen

Alternativ zum Sparbuch wählen Viele das Bausparen, sagt Drussnitzer: „Ich komme sechs Jahre zu dem Geld nicht dazu, das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Das muss so lange dauern. Wenn ich es vorzeitig auflöse, habe ich mit Strafzinsen zu rechnen oder dass mir die staatliche Prämie wieder abgezogen wird. Es sei denn, ich verwende es widmungsgemäß für die Einrichtung einer Wohnung oder für den Hausbau. Bei allen anderen Varianten würde mir die Prämie wieder abgezogen werden.“

Lebensversicherung: Prognosen treffen oft nicht ein

Die Anfragen bei der AK Kärnten zum Thema Lebensversicherung zeigen, dass sie ebenfalls oft als „Sparform“ gewählt wird. Drussnitzer gibt zu bedenken, dass man tatsächlich nur dann damit spare, wenn es sich um eine klassische Lebensversicherung mit einer Fixverzinsung handle: „Da weiß ich ganz genau, was ich am Ende des Tages herausbekomme.“

Oft würden Konsumenten jedoch erschrocken feststellen, dass jene Summe, die ihnen versprochen wurde, nicht mit dem Auszahlungsbetrag übereinstimmt, sagt Drussnitzer: „Da geht es oft um viele tausend Euro oft. Man muss leider dazu sagen, dass das, was am Anfang versprochen wird, Prognosen sind. Es wird gesagt es könnte sein, dass das erreicht wird.“ Das müsse in der Praxis aber nicht immer der Fall sein, sagt Drussnitzer - überhaupt, wenn die Lebensversicherung fondsgebunden ist. Deshalb rät der AK-Experte dazu, sich im Vorfeld genau zu informieren und vor allem für sich selbst abzuwägen, wie viel an Risiko man bereit ist, auf sich zu nehmen.

Generell sei laut Drussnitzer aber zu sagen: „Das Geld liegt auf der Bank - speziell, wenn wir über das Sparen sprechen - in jedem Fall sicherer als zu Hause, in den Kopfpolster eingenäht.“

