HD-Umstellung in Kärnten erfolgt

In der Nacht von 23. auf 24. Oktober ist in Kärnten und Osttirol das Antennensignal auf DVB-T2 in High Definition umgestellt worden. Wer bereits eine Simpli-Box hat, muss einen Sendersuchlauf durchführen. Alle anderen müssen eine Box oder ein Modul kaufen.

Diese Umstellung ist Abschluss und digitales Finale der österreichweiten Umstellung von 2014 bis 2017. Ab jetzt sei die gesamte ORF-Programmfamilie, ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF Sport+ sowie 3sat, ATV und ServusTV in ganz Österreich via Antenne in HD-Qualität sowie Puls 4 und ATV 2 ohne laufende Zusatzkosten zu sehen, so ORF-HD-Koordinator Michael Weber. Rund 30.000 Kunden in Kärnten sind von dieser Umstellung betroffen.

ORF

Altes Signal abgeschaltet

Das bisherige DVB-T-Signal wurde endgültig abgeschaltet, der Antennen-TV-Empfang nur noch via DVB-T2/simpliTV möglich. Betroffen sind nur Antennenempfänger, Satelliten- oder Kabelkunden müssen nichts ändern.

ORF

Die Digitalisierungsstrategie der Regulierungsbehörde KommAustria sah eine österreichweite Einführung des neuen TV-Standards DVB-T2/simpliTV vor. Die finale Umstellung auf den neuen Antennen-TV-Standard startete in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland im Herbst 2016. Steiermark, Oberösterreich und Salzburg wurden in einem zweiten Schritt im April 2017 umgestellt. Diese Woche folgte in Tirol, Vorarlberg und Kärnten sei nun das Finale.

Sendersuchlauf

Taste „MENU“ auf der Fernbedienung drücken, im Untermenü „Installation“ auswählen, zu „Sendersuchlauf“ navigieren und hier den Sendersuchlauf starten.

