Juwelier in Althofen überfallen

Am Montagabend hat ein bisher unbekannter Mann einen Juwelier in Althofen überfallen. Er war mit einem Messer bewaffnet und maskiert. Laut Polizei erbeutete er Geld in unbekannter Höhe, Schmuck und Uhren wurden nicht gestohlen.

Es war kurz vor Geschäftsschluss, gegen 17.45 Uhr, als der Unbekannte das Juweliergeschäft im Stadtgebiet von Althofen betrat. Er zückte ein Messer und bedrohte damit die Angestellte. Dann griff er in die Kasse und nahm Bargeld heraus - wie viel, ist noch unklar - und ergriff die Flucht.

Sofort wurde eine Alarmfahndung im Bezirk St. Veit eingeleitet, an der auch der Polizeihubschrauber und Polizeihunde beteiligt waren. Bis dato fehlt von dem mutmaßlichen Räuber jede Spur. Laut Polizei ist der Mann um die 30 Jahre alt, zwischen 1.65 und 1.70 Meter groß und schlank. Zum Tatzeitpunkt trug er einen Dreitagesbart und war mit einer blauen Jeans und einem schwarzen Hoodie bekleidet.