Nachbar rettete schwerverletzte Frau

Eine 89 Jahre alte Pensionistin aus Treffen ist am Sonntagvormittag in ihrem Badezimmer gestürzt und dort verletzt liegen geblieben. Ein Nachbar hörte die Hilferufe. Die Feuerwehr musste die Türe aufbrechen.

„Das war Glück, dass der Mann gerade zu Hause war und die Hilferufe und das Klopfen hörte.“ Das sagte am Sonntag der ermittelnde Polizist über den Vorfall in Treffen. Die 89 Jahre alte Frau war in ihrer Wohnung im letzten Stock eines Mehrparteienhauses beim Ausstieg aus der Badewanne ausgerutscht und schwerverletzt am Fliesenboden liegen geblieben.

Wohnungstüre war verschlossen

Die Frau rief um Hilfe und klopfte mit ihren Fäusten auf den Boden. Der 46 Jahre alte Nachbar, der in der Wohnung unter ihr wohnt, wurde durch das Klopfen aufmerksam. Weil der Schlüssel aber steckte, konnte er die Wohnungstüre nicht öffnen. Der Nachbar verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute mussten die Türe aufbrechen. Die 89-Jährige wurde in das LKH Villach gebracht.