Extrafahrt für deutsche Bergsteiger

Vier deutsche Alpinisten gerieten am Samstag am Gipfel des Schareck in den Hohen Tauern in Bergnot. Sie konnten noch aus eigener Kraft zu den Gletscherbahnen absteigen. Außerhalb der Betriebszeiten wurden sie ins Tal gebracht.

Die vier Deutschen im Alter zwischen 20 und 21 Jahren kamen erst am Samstag gegen 17 Uhr auf dem Gipfel in 3.100 Meter Höhe an. Sie waren von der Salzburger Seite aufgestiegen. Oben angekommen waren sie nach eigenen Angaben stark ermüdet. Die Bergsteiger riefen bei den Mölltaler Gletscherbahnen an und baten um Hilfe.

Müde aber unverletzt

Die jungen Männer konnten aber schließlich aus eigener Kraft noch zu der Bergstation der Gletscherbahnen absteigen. Dort empfing sie bereits das Liftpersonal. Die Vier wurden in einer Extrafahrt mit dem Gletscherexpress ins Tal gebracht. Sie blieben unverletzt. Die Bergrettung, die bereits alarmiert war, musste nicht mehr ausrücken.