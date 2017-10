Roter Teppich für „Harri Pinter“

Hollywood-Atmosphäre gab es zur Premierenfeier der ORF-Stadtkomödie „Harri Pinter - Drecksau“ am Samstagabend in Klagenfurt. Erstmals wurde der Kinofilm über einen KAC-Eishockeyspieler dem Publikum gezeigt.

Viel Prominenz war zur Kärnten-Premiere des Eishockey-Kinofilms „Harri Pinter - Drecksau“ in die Cinecity nach Klagenfurt gekommen. Sogar der rote Teppich wurde für die Premierengäste ausgerollt. Der Film, in dem es nicht nur um Eishockey geht, lockte auch Eishockeylegenden an, unter anderem Sepp Puschnig, der mit dem KAC zwölfmal Meister wurde und bis heute zu den besten österreichischen Eishockeyspielern zählt. „Beim Eishockey muss man eine gewisse Härte haben, dann kann man sich auch durchsetzen und deshalb waren wir auch damals so erfolgreich“, sagte er bei der Premierenfeier.

ORF

„Harri Pinter“ alias Jürgen Maurer gab Einblicke von den Dreharbeiten, die ausschließlich in Kärnten stattgefunden haben. Mehr dazu auch in Premiere für Kärntner Eishockey-Kinohighlight. „Die Jungs und Mädchen, mit denen wir am Eis gestanden sind und die auch zum KAC-Kader gehören, die können weit besser Schlittschuhlaufen als ich. Nicht annähernd kann ich so fahren wie die Kleinen.“

Sendungshinweis:

Kärnten Heute Dabei,

19 Uhr, 22. 10.

Julia Cencig spielt die weibliche Hauptrolle. Ines Pontiller ist die Lebensabschnittspartnerin von Harri Pinter. „Im echten Leben könnte ich nie mit einem KAC-Spieler liiert sein“, gestand sie. Der Film selbst sei „sehr unfad - wie im echten Leben. Total sehenswert.“

ORF

ORF

ORF

Produzent Klaus Graf war vor der Premiere aufgeregt. „Jetzt zeigt sich erst, ob der Film gut ist oder nicht“. Graf, selbst KAC-Fans, lud auch alle VSV-Fans herzlich ein, „wenn sie den Film sehen, ist der Untschied zwischen VSV und KAC nicht mehr so groß“. Ab Sonntag ist die ORF-Stadtkomödie „Harri Pinter - Drecksau“ in allen österreichischen Kinos zu sehen.