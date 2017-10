Premiere für Kärntner Eishockey-Kinofhighlight

Die ORF-Stadtkomödie „Harri Pinter - Drecksau“ feiert am Samstag in Kärnten Kinopremiere. Jürgen Maurer alias Harri Pinter spielt einen KAC-Eishockeystar, der um seine große Liebe und gegen seine Mitlife-Krise kämpft.

„Der Film wurde zu 100 Prozent in Kärnten gedreht, es ist eine ureigene Kärnten-Geschichte, und es wird nur Kärntnerisch gesprochen“, sagte Produzent Klaus Graf am Samstag vor der Kinopremiere über „Harri Pinter - Drecksau“. „Es ist eigentlich eine Stadtkomödie, aber die ist so gut geworden, dass wir sie jetzt auf der großen Leinwand zeigen“, so Graf.

Der Trailer zum Film „Harri Pinter - Drecksau“ wurde in Kärnten gedreht, alle Schauspieler sind Kärntner - und es geht um den Kärntner Paradesport, um Eishockey.

Klaus Graf legte Wert darauf, dass auch alle Schauspieler Kärntner sind. In den Hauptrollen spielen Jürgen Maurer („Das Wunder von Kärnten“) und Julia Cencig („SOKO Kitzbühel“). „Das Drehbuch ist extrem fetzengeil und Harri Pinter ist mir auf den Leib geschrieben“, sagte der Klagenfurter Jürgen Maurer am Samstag im ORF-Radio. Julia Cencig aus Völkermarkt faszinierte an der Rolle, dass „alles im Kärntner Dialekt“ gesprochen wurde.

ORF

Regisseur Andreas Schmied („Die Werkstürmer“) wollte den Film unbedingt drehen, „weil es eine Geschichte mit ganz viel Herz“ ist. Im Film geht es um den Mittvierziger Harri Pinter, einem KAC-Eishockeystar, der in ein tiefes Loch fällt, nach dem ihm seine Freundin betrogen hat.

ORF/Angela Ellersdorfer-Truntschnig

Der Film „Harri Pinter - Drecksau“ ist erstmals am Samstag im Cineplex-Kino in Klagenfurt zu sehen. Ab Sonntag wird die Komödie in ganz Österreich in den Kinos auf den Leinwänden flimmern.