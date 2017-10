Einbruch in Gesundheitsamt geklärt

Die Polizei hat einen 25 Jahre alten Klagenfurter ausgeforschen können, der vor einer Woche das Gesundheitsamt in Klagenfurt verwüstet hat. Auch soll er in einer Kirche Feuer gelegt haben. Sein Motiv: Geldnot.

Der 25-Jährige konnte aufgrund umfangreicher Ermittlungen ausgeforscht werden. Er wurde im Zuge einer Fahndung im Stadtgebiet von Klagenfurt festgenommen. Der Klagenfurter gab vor der Polizei zu, in der Nacht zum 13. Oktober in das Gesundheitsamt Klagenfurt eingebrochen zu haben, mehr dazu in Gesundheitsamt muss nach Einbruch schließen.

ORF

Der 25-Jährige gestand auch, dass er Ende September in einer Kirche im Norden Klagenfurts zunächst Feuer gelegt und das Gebäude danach unter Wasser gesetzt hat. Die Berufsfeuerwehr konnte damals den Brand rasch löschen und den Keller auspumpen. Auch soll der Klagenfurter ein Wettcafe in der Landeshauptstadt durchwühlt haben.

Mehrere zehntausend Euro Schaden

Laut Polizei sei der 25-Jährige mit Brachialgewalt vorgegangen. Durch Brandlegung am Tatort und die Verwüstungen entstanden mehrere zehntausend Euro Schaden. Als Motiv gab der Klagenfurter Geldnot an. Er wurde verhaftet und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.