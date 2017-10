Junger Kärntner erfolgreich bei Berufs-WM

Bei den 44. Berufsweltmeisterschaften in Abu Dhabi hat der junge Kärntner Julian Krug eine „Medallion for Excellence“ errungen. Der 21-Jährige überzeugte die Jury in der Gruppe der CNC-Fräser.

Die 44. Berufsweltmeisterschaften (WorldSkills) fanden in Abu Dhabi statt. 1200 Teilnehmer aus 77 Nationen kämpften dabei um Medaillen. Der einzige Kärntner Teilnehmer, Julian Krug, errang zwar keine Medaille, aber eine „Medallion for Excellence“. Mit diesem Diplom werden jene Teilnehmer ausgezeichnet, die von den 800 zu erreichenden Maximalpunkten mindestens 700 Punkte oder mehr erreichen und nicht in den Medaillenrängen liegen. Der 21-jährige Julian Krug arbeitet als CNC-Fräser bei der Klagenfurter Maschinenbaufirma Kostwein.

Insgesamt gewannen die österreichischen Teilnehmer an der WM vier Gold-, drei Silber- und vier Bronzemedaillen sowie 16 „Medallion for Excellence“. Damit liegt Österreich im internationalen Vergleich unter den Top 10.

Europameisterschaften in Graz

WorldSkills International (WSI) ist eine Organisation mit Sitz in den Niederlanden. Alle zwei Jahre richtet WSI die weltweiten Berufsweltmeisterschaften aus. Ziel dieser internationalen Plattform für Berufe ist es, junge Fachkräfte zu fördern und neue, innovative Wege der Berufsbildung zu entwickeln. Im Jahr 2020 werden die EuroSkills, also die europäischen Berufsweltmeisterschaften, in Graz ausgetragen.