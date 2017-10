Haider-Erbinnen erneut vor Gericht

Am Landesgericht Klagenfurt beginnt am Montag die Neuauflage des Zivilprozesses gegen die Erbinnen Jörg Haiders. Das Land verlangt von der Witwe und den beiden Töchtern Schadenersatz. Es geht um das Birnbacher-Honorar.

Jörg Haiders Erbinnen standen bereits im Jahr 2015 vor Gericht. Damals hatte aber das Landesgericht die Klage des Landes in erster Instanz abgewiesen. Das Oberlandesgericht in Graz und später der Oberste Gerichtshof entschieden, aber dass die Klage zulässig ist, mehr dazu auch in Klage gegen Haider-Erbinnen abgewiesen. Deshalb kommt es am Montag zu einer Neuauflage des Zivilprozesses.

Die Kernfragen im Zivilprozess lauten: „Hat Jörg Haider beim Hypo-Verkauf wissentlich ein zu hohes Honorar für Dietrich Birnbacher vereinbart? Und war damit auch von ihm tatsächlich Parteienfinanzierung geplant gewesen?“ Beides hatte Steuerberater Birnbacher einst im Strafprozess zugegeben.

Mindestens 600.000 Euro Schadenersatz

Die frühere Landesholding muss im Verfahren den Beweis erbringen, dass ein Teil des Sechs-Millionen-Euro-Honorars für das damalige BZÖ bestimmt gewesen sei. Als Klägerin fordert die Landesholding als Schadenersatz von den Erbinnen Witwe Claudia Haider und ihren Töchtern Ulrike und Cornelia vorerst jeweils 200.000 Euro zurück. Anwalt Michael Pressl sprach schon im März, als die Prozess-Neuauflage fix war, gegenüber dem ORF von „günstigen Chancen“ zu gewinnen. Er behält sich auch vor, die Klagssumme von derzeit 600.000 Euro auszuweiten.

Beide Anwälte zuversichtlich

Dieter Böhmdorfer sieht als Anwalt von Ulrike Haider-Quercia hingegen keine Verantwortlichkeit oder Zahlungspflicht der Erbinnen. Auch er gab sich im März sehr zuversichtlich. Böhmdorfer kündigte an, alle Zeugen genau befragen zu wollen, die einst im Strafverfahren ausgesagt haben. Das würde ein langwieriges Verfahren bedeuten. Zum Auftakt am Montag wird Richterin Sabine Grün den Prozessfahrplan festlegen.

Beim ersten Verfahren 2015 hatte der damalige Richter Wilhelm Waldner die Klage mit der Begründung abgewiesen, Jörg Haider habe beim Hypo-Verkauf als damaliger Aufsichtskommissär in Vollziehung der Gesetze gehandelt. Das Oberlandesgericht Graz und in weiterer Folge der Oberste Gerichtshof kamen zu einer anderen Auffassung und ließen die Klage zu.

