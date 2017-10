Schüler biss Mitschüler in die Nase

Ein 16 Jahre alter Schüler hat am Freitag in einer Schule in Villach seinen Mitschüler gebissen. Der 15-Jährige musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden stritten sich um eine Schildkappe. Der 16-Jährige wird jetzt angezeigt.

Zum Streit zwischen den beiden Schülern kam es gegen 9.20 Uhr. Der 16-Jährige hatte seinem 15 Jahre alten Mitschüler die Schildkappe weggenommen und sie auch getragen. Weil der 16-Jährige die Kappe nicht hergeben wollte, kam es zu einem Gerangel. Dabei biss der ältere Schüler dem 15-Jährigen in die Nase.

Schüler wird angezeigt

Der 15-Jährige wurde von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert. Der 16-Jährige wird laut Auskunft der Polizei nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.