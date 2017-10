Villach: Suchtgiftschmuggler gefasst

Die Villacher Polizei hat den Kopf eines Drogenrings aus dem Verkehr gezogen. Der 49 Jahre alte Villacher soll unter anderem den Schmuggel mehrerer Kilogramm Kokain aus Slowenien nach Österreich organisiert haben.

Der Mann ist bei der Polizei bereits mehrmals einschlägig in Erscheinung getretenen. Er hat nicht nur den Kokainschmuggel organisiert, sondern auch mindestens einen Kilogramm Amphetamine (Speed) in Slowenien gekauft und dann den Transport nach Österreich organisiert. Die Schmuggelware ließ er in Villach durch zumindest 15 Zwischendealer verkaufen.

Staatsanwaltschaft verhängte Untersuchungshaft

Am Freitag vergangener Woche konnte die Polizei einen Drogentransport abfangen, der von dem 49 Jahre alten Villach in Auftrag gegeben wurde. Es ging dabei um einen halben Kilo Kokain und einen Kilo „Speed“. Der 49-Jährige und der Kurier, ein 31 Jahre alter Slowene, wurden auf frischer Tat betreten und in Verwahrung genommen. Im Zuge der weiteren Erhebungen wurde noch ein in Villach lebender, 25 Jahre alter Tschetschene als Beitragstäter festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde über die drei Männer die Untersuchungshaft verhängt.