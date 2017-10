Bett begann zu brennen

In einer Wohnung in Villach hat in der Nacht auf Donnerstag eine Matratze zu brennen begonnen. Ein im Bett schlafender 56-jähriger Mann wurde munter und warf die Matratze aus dem Fenster. Er blieb unverletzt, ließ aber eine Rauchgastvergiftung abklären.

Kurz nach drei Uhr wurden die Feuerwehren in den Stadtteil Tschinowitsch gerufen. Aus einem Gebäude schlugen bereits Flammen. Das Feuer war im Zimmer einer Dachwohnung oberhalb eines Lokals ausgebrochen. Eine Matratze hatte Feuer gefangen.

HFW Villach

Mieter wurde vom Feuer munter

Der Mieter wurde vom Brand munter und unternahm erste Löschversuche, dann warf die Matratze auf das Vordach vor seinem Fenster, so Zugskommandant Brandmeister Kelz Christoph von der Hauptfeuerwache Villach. Das Feuer wurde rasch gelöscht und die Wohnung von den restlichen Rauchgasen befreit. Mittels Wärmebildkamera wurde die restliche Einrichtung kontrolliert.

Der Mieter blieb unverletzt, ging aber zur Sicherheit ins Krankenhaus, um eine etwaige Rauchgasvergiftung abzuklären. Im Einsatz standen die Feuewehren Villach, Perau und Tschinowitsch. Die Brandursache ist noch unklar.