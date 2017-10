Schmuckdiebe machten reiche Beute

In Klagenfurt und Kühnsdorf (Bezirk Völkermarkt) haben am Mittwoch Schmuckdiebe zugeschlagen. Sie erbeuteten wertvolle Stücke im Wert von mehreren zehntausend Euro.

In Klagenfurt schlugen die bislang unbekannten Täter zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr zu. Sie brachen die Türe einer Wohnung in einem Mehrparteienwohnhaus im Stadtteil St. Peter auf. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und stahlen mehrere Schmuckstücke aus Gold, Goldbarren, Goldmünzen, eine Amulettuhr, sowie mehrere Schmuckstücke aus Silber. Die genaue Höhe des Gesamtschadens ist laut Polizei derzeit noch nicht bekannt, sie dürfte mehrere zehntausend Euro betragen.

Auch in Kühnsdorf richteten Einbrecher vermutlich mehrere tausend Euro Schaden ein. Sie verschafften sich durch ein offenstehendes Fenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus, wo sie aus einem Zimmer mehrere Schmuckstücke aus Gold und Golddukaten mit Halsketten entwendeten.

Polizei warnt vor Dämmerungseinbrüchen

Die meisten Dämmerungseinbrüche werden seit Jahren in den Monaten November bis Jänner registriert. In den vergangenen Jahren haben gezielte Maßnahmen der Polizei Wirkung gezeigt. Dazu zählen präzise Analysemethoden und Prävention - mehr dazu in Polizei warnt vor Dämmerungseinbrüchen.