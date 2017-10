Wieder Schrott-Lkw aus Verkehr gezogen

Am Mittwoch ist in Klagenfurt ein schrottreifer Lkw aus Slowenien aus dem Verkehr gezogen worden. 17 technische Mängel wurden festgestellt, außerdem hatte der Lenker Ruhezeiten nicht eingehalten.

Am Mittwochvormittag wurde im Rahmen einer Schwerverkehrskontrolle in Klagenfurt-Viktring auf der Rosentaler Straße ein Sattelzug aus Slowenien kontrolliert. Die Polizei hatte bereits den Verdacht auf Mängel, daher wurde der Lkw dem Amt der Landesregierung vorgeführt. Sachverständige stellten bei der Kontrolle insgesamt 17 technische Mängel fest. Bei einigen dieser Mängel lag Gefahr im Verzug vor. Beim Sattelzugfahrzeug waren die Radbremszylinder durchgerostet und die Bolzen an den Achsen ausgeschlagen.

Polizei Klagenfurt

Polizei Klagenfurt

Bremsen ohne Wirkung

Beim Sattelanhänger hatten Betriebsbremse als auch Feststellbremse keine Wirkung mehr. Bei der Kontrolle der Schaublätter wurden ebenfalls mehrere Übertretungen nach der Lenk- und Ruhezeit festgestellt. Der selbstständige Lenker, der in Klagenfurter lebt, wies sich mit einem von ihm als verloren gemeldeten Führerschein aus.

Er wurde schon wegen ähnlicher Delikte bei der Polizei auffällig. Das Schwerfahrzeug wurde abgestellt und die Kennzeichentafeln sowie der Zulassungsschein abgenommen. Der Lenker wird der Behörde angezeigt, der Führerschein einbehalten.

Polizei Klagenfurt

Links: