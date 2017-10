Trendumkehr: Mehr offene Lehrstellen

In Kärnten gibt es eine Trendumkehr am Arbeitsmarkt. Derzeit gibt es mehr Ausbildungsangebote als Lehrstellensuchende. Grund dafür ist die derzeit gute Wirtschaftslage. Es gibt auch zahlreiche Projekte, bei denen junge Arbeitssuchende Beschäftigung finden.

Ende September gab es in Kärnten 409 Lehrstellensuchende, ihnen gegenüber stehen laut Arbeitsmarktservice 547 offene Lehrstellen. Das sind im Vergleich zum Vorjahr um 248 offene Lehrstellen mehr, die von Kärntner Unternehmen angeboten werden. Erstmals seit neun Jahren gebe es mehr offene Lehrstellen als Lehrstellensuchende, sagt AMS-Chef Franz Zewell. Er führt diese Entwicklung auf die positive Konjunkturlage zurück.

Besonders gefragt sind bei männlichen Lehrstellensuchenden nach wie vor die technischen Berufe wie KFZ-Techniker oder Metalltechniker. Bei jungen Frauen sind es Berufe im Handel. Laut Zewell sei im Tourismus die Chance, einen Lehrplatz zu finden, besonders günstig: „Dort haben wir drei Mal mehr offene Lehrstellen.“ Schwieriger sei es im Bürobereich, wo drei Lehrstellensuchende auf eine offene Lehrstelle kommen würden.

Zwölf Mio. Euro für Lehrlingsprojekt

Wer bis jetzt noch keine Lehrstelle gefunden hat, dem steht das AMS - nach dem Jugendausbildungssicherungsgesetz - als Ansprechpartner zur Verfügung. Es würden Ausbildungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Berufssparten angeboten. „70 bis 80 Prozent finden schon im ersten Jahr eine Lehrstelle. Wir setzen rund zwölf Millionen Euro nur im Lehrstellenbereich pro Jahr ein.“

Auch der Bereich Migration und Integration sei laut Zewell immer wichtiger. Infineon hätt ein Projekt ins Leben gerufen, im Zuge dessen 13 Jugendliche und Erwachsene in der Industrie eine Lehre im Mechatronik-Elektronik-Bereich absolvieren können. „Das Projekt ist in der Wirtschaft so gut angekommen, dass wir für das heurige Jahr schon 29 Lehrstellen haben und auch Handwerk und Gewerbe mit ins Boot holen konnten.“

Hunderte junge Menschen suchen alljährlich nach einer Lehrstelle. Viele wissen aber nicht genau, wie ihre Rechte und Pflichten aussehen. Die Arbeiterkammer Kärnten berät über die Vereinbarungen und gibt Jugendlichen und ihren Eltern Tipps - mehr dazu in AK berät über Rechte und Pflichten in der Lehre (kaernten.ORF.at; 11.10.17).

Führerschein als Anreiz zur Lehrstelle

Im Museum für Angewandte Kunst informieren ab heute 50 Unternehmen über freie Lehrstellen. Manche locken sogar mit der Bezahlung der Führerscheinausbildung oder des Smartphones, um geeigneten Nachwuchs zu finden - mehr dazu in Führerschein als Anreiz zur Lehrstelle (wien.ORF.at; 17.10.17).