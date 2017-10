Untergetauchter Ex-Zeitungschef verhaftet

Dietmar Wassermann, der ehemalige Eigentümer der pleitegegangenen „Kärntner Tageszeitung“, ist am Dienstag bei einem Cobra-Einsatz in Gmünd verhaftet worden. Er wird seit drei Jahren gesucht. Es geht um den Verdacht des Steuerbetrugs in Deutschland, auch in Kärnten wird ermittelt.

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Tina Frimmel-Hesse, bestätigte einen entsprechenden Bericht der „Kleinen Zeitung“ (Online-Ausgabe). Wassermann wird in Deutschland Mehrwertsteuerbetrug vorgeworfen und wartet nun in der Justizanstalt Klagenfurt auf seine Auslieferung.

Seit drei Jahren wird Wassermann mit Steckbrief gesucht, er hätte 2014 die U-Haft in Deutschland antreten solle, war aber zuvor untergetaucht. Die deutschen Behörden werfen Wassermann und elf anderen Personen großangelegten Steuerbetrug vor. Der angenommene Schaden soll rund rund 3,8 Millionen Euro betragen. In einer Stellungnahme sagte er 2014, die Vorwürfe der deutschen Justiz seien „haltlos“ - mehr dazu in Wassermann zu Haftbefehl: „Haltlos“ (kaernten.ORF.at; 2.1.2014).

Ermittlungen nach Konkurs der KTZ

Im Zusammenhang mit dem Konkurs der Kärntner Tageszeitung ist er zudem einer von sieben Verdächtigen, denen Betrug, betrügerische Krida und Untreue vorgeworfen wird - mehr dazu in „KTZ“-Eigentümer laut Gericht verschwunden (kaernten.ORF.at; 4.2.2014). Die KTZ erschien zum letzten Mal am 28. Februar 2014, es wurden nach dem Konkurs Ermittlungen eingeleitet.

Unter den Verdächtigen befinden sich neben Wassermann, der zuletzt als Geschäftsführer der KTZ fungierte, und dessen Sohn auch deren zwei Vorgänger in der Leitung der Tageszeitung und drei weitere Personen, die in anderen Firmen von Wassermann tätig waren. Diese Firmen sollen untereinander und für die KTZ Rechnungen gelegt haben - mehr dazu in Ermittlungen eingeleitet.