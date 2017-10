Tierhalter wegen toter Lamas vor Gericht

Wegen Tierquälerei muss sich am Mittwoch ein Landwirt vor dem Landesgericht verantworten. Er soll zwölf Lamas vernachlässigt haben. Acht Tiere sind gestorben.

Die toten Lamas wurden im Herbst vor zwei Jahren auf einer Weide im Bezirk Villach-Land von einem Spaziergänger gefunden. Wie sich herausstellte, hatte die Behörde schon Monate davor strenge Auflagen an den Halter erteilt, weil es hygienische Mängel und schlechte Fütterung gegeben habe - mehr dazu in Tote Lamas geben Rätsel auf (kaernten.ORF.at; 12.10.2015).

Landwirt drohen bis zu zwei Jahre Haft

Am Mittwoch steht der Halter der Tiere vor Gericht. Die Anklage wirft ihm vor, die Lamas nicht artgerecht gehalten und versorgt zu haben. Den Tieren seien so unnötige Qualen entstanden. Dem Landwirt wird außerdem zur Last gelegt, acht Schlachtkühe bei großer Hitze über längere Zeit weder getränkt noch gefüttert zu haben. Im Fall einer Verurteilung drohen dem Landwirt bis zu zwei Jahre Haft. Für den Mann gilt die Unschuldsvermutung.