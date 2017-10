Fluss aufgestaut: Biberbau abgetragen

Ein Biber hat mit seinem Bau die Sattnitz in Klagenfurt gefährlich hoch aufgestaut. Jetzt lässt die Stadt den Bau des geschützten Nagetiers abtragen, um Überschwemmungen zu vermeiden.

Der Biberdamm im Russenkanal nahe der Kläranlage habe mit einem 1,5 km langen Rückstau bis nach Waidmannsdorf mit schätzungsweise 15.000 m³ Wasser schon für Gefahr in Verzug gesorgt, heißt es in einer Aussendung des Magistrat Klagenfurt am Dienstag. Im öffentlichen Interesse sei am Dienstag begonnen worden, das Bauwerk aus Ästen schrittweise abzutragen.

Stadtpresse Klagenfurt

Biberdamm ist über einen Meter hoch

Der Biber, der sich im Russenkanal in der Nähe der Kläranlage seinen Damm aus Ästen, Steinen und Schlamm angelegt hat, sei sehr fleißig gewesen, heißt es in der Aussendung der Stadt. Über einen Meter hoch ist das Bauwerk.

Der zuständige Stadtrat Wolfgang Germ (FPÖ) sagte, der Abbau des Damms sei im Sinne des Hochwasserschutzes notwendig. Dem Biber selbst geschehe nichts. „Er soll nur aus dem Hochwasserschutzgebiet verdrängt werden, damit er sich anderswo einen neuen Lebensraum sucht“, sagte Germ.

Stadtpresse Klagenfurt

Biber soll verjagt werden

Der Damm muss schrittweise abgetragen werden, damit die große Wassermenge langsam und kontrolliert Richtung Sattnitz abfließen kann. Ob das Nagetier bei der „Umsiedelaktion“ mitspielt und sich verjagen, also „vergrämen“ lässt, wie es in der Jägersprache heißt, werden die nächsten Wochen und Monate zeigen. „Wir werden den Bereich periodisch kontrollieren. Wenn der Biber an der Stelle wieder zu bauen beginnt, tragen wir die Äste von Neuem ab“, sagte Germ.

Stadtpresse Klagenfurt

Es wird auf die Taktik des „längeren Atems“ gesetzt, denn der Russenkanal ist für den Hochwasserschutz von St. Ruprecht und Waidmannsdorf unerlässlich. Durch den Biberdamm war wenig bis gar kein Abfluss mehr gegeben, was bei den nächsten größeren Regenfällen schon für massive Probleme gesorgt hätte.

Jagdreferent: Schutz des Bibers hat Grenzen

Jagdreferent Gernot Darmann (FPÖ) sagte am Dienstagnachmittag in einer Aussendung, der Biber zähle aufgrund der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie der EU zu den ganzjährig geschonten Wildarten in Kärnten. Ausnahmen von diesen strengen Schutzbestimmungen seien aber jedenfalls zur Verhütung ernster Schäden an Kulturen und Eigentum möglich. In Ausnahmefällen seien auch Eingriffe in den Biberbestand möglich. darmann sagte, er warte seit über einem Jahr auf einen Bericht der Wasserrechtsbehörde, "in dem dargestellt wird, ob es solche gefährdeten Gebiete in Kärnten gibt und wenn ja wo“.