Übung: Brennender Bus im Karawankentunnel

Am Dienstagabend findet im Karawankentunnel eine große Einsatzübung statt. Der Tunnel zwischen Kärnten und Slowenien ist ab 21.00 Uhr für zwei Stunden gesperrt. Übungsannahme ist ein brennender Campingbus im Tunnel.

Alle vier Jahre müssen die Tunnels auf den Autobahnen einer Übung und Kontrolle unterzogen werden. Das schreibt das Straßentunnelsicherheitsgesetz in Österreich vor. Jetzt ist der fast acht Kilometer lange Karawankentunnel zwischen Kärnten und Slowenien auf der A11 an der Reihe. Einsatzorganisationen aus Slowenien und Kärnten werden an der Übung teilnehmen.

Einröhriger Tunnel große Herausforderung

Übungsannahme ist ein Wohnwagenbrand auf slowenischer Seite. Im - noch - einröhrigen Karawankentunnel ist das eine besondere Herausforderung für die Einsatzkräfte sagte die Tunnelmanagerin des Autobahnbetreibers ASFINAG, Dagmar Jäger: „Das ist die große Herausforderung, weil keine sichere Röhre zum Anfahren zur Verfügung steht. Die Einsatzkräfte ,müssen da sehr vorsichtig sein, wie weit sie zum Einsatzort zufahren können und ab wann es nötig ist, mit Atemschutz nach vorne zu gehen.“

Insgesamt werden 80 Einsatzkräfte aus Kärnten und Slowenien an der Übung im Karawankentunnel teilnehmen. Geübt wird dabei vor allem die Alarmierung und Kommunikation zwischen den beiden Ländern. „So eine länderübergreifende Übung hat schon die sprachliche Herausforderung, wie die Informationen vom Ereignisort zu den Einsatzkräften kommen. Das wird heute speziell geübt“, sagte Jäger.

Tunnel sollte um 23.00 Uhr wieder frei sein

Bei der Brandübung in dem 26 Jahre alten Tunnel sollen auch die Lüftung und die Wasserversorgung im Tunnel getestet werden. Die Übung und die Totalsperre des Tunnels beginnen am Dienstag um 21.00 Uhr. Spätestens um 23.00 Uhr sollte der Tunnel - laut ASFINAG - wieder für den Verkehr frei gegeben werden können.