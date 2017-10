133 Arbeitsplätze entstehen in Spittal

Spittal an der Drau bekommt - nach längerem Hin und Her - ein neues Fachmarktzentrum am Standort des ehemaligen Mega-Baumax, der vor zwei Jahren schließen musste. Bis Mitte November sollen 133 neue Arbeitsplätze entstehen, die Spittal dringen braucht.

Investor Andreas Kulmitzer bewies Ausdauer - nach langwierigen Verhandlungen gelang es ihm, an die zehn Geschäfte unter Vertrag zu bekommen. Er investierte zwölf Millionen Euro, mit dem Branchenmix Textil, Schuhe und Drogerie ist er zufrieden.

Die STRABAG als Generalunternehmer setzte an die 50 Mitarbeiter beim Umbau ein. An dem Standort entstehen laut Kulmitzer 133 neue Arbeitsplätze. Johann Oberlerchner vom AMS Spittal sagt, jede zusätzliche Arbeitsstelle sei positiv. In Spittal suchen aktuell 2.747 Personen Arbeit, das sei zwar bereits ein Minus von 8,4 Prozent, aber es gebe immer noch Arbeitslose in allen Branchen. Stärker betroffen seien Frauen.

Cafebetreiber wird noch gesucht

Kulmitzer bestätigt, dass sich seine Investition verzögert hatte. Er sagte, Parallelprojekte in Spittal hätten potenzielle Mieter verunsichert. Doch nun habe er es trotz einiger Probleme geschafft: „Es ist uns gelungen, dass wir es fertig machen. Das Fachmarktzentrum wird ein Schmuckkasterl.“ Von den 8.500 Quadratmetern sind noch 200 Quadratmeter im Fachmarktzentrum frei. Kulmitzer sucht noch ein Cafe. Er habe zwar 20 Bewerber, aber die Banken, die ja selbst Vorgaben einhalten müssen, seien streng, so seine Kritik. „In Wahrheit sind es die Banken, die auf dem Geldsack sitzen und jeder will drei Hosenträger und fünf Gürtel als Sicherheit.“

Das Areal an der Stadteinfahrt von Spittal an der Drau bekommt eine Fassade, die auffallen soll. Ein Graffitikünstler aus München gestaltet die gesamte Fläche. Mitte November werden sich die neuen Mitarbeiter kennenlernen, am 16. November wird das Fachmarktzentrum eröffnen, seit dem Frühjahr ist schon ein Gartencenter geöffnet.

