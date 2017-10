Gemeindelandkarte überwiegend Blau

In den ausgezählten Bezirken Spittal, Feldirchen, St. Veit und Villach-Land ist die FPÖ stärkste Kraft. Völkermarkt wählte überwiegend SPÖ, Hermagor die ÖVP. SPÖ und Grüne zeigen sich enttäuscht. Villach-Stadt wählte Rot. Es fehlen Klagenfurt und Wolfsberg.

In Hermagor liegt die ÖVP (35,80) vor FPÖ (27,57) und SPÖ (28,25). Die Grünen kamen auf 1,62 Prozent mit einem Minus von 6,83 Prozent. Die FPÖ verzeichnet ein Plus von 12,94 Prozent, die SPÖ ein Minus von 2,38 und die ÖVP ein Plus von 6,76 Prozent.

Auch der Bezirkk St. Veit wählte Blau. Die FPÖ erreichte 37,78 Prozent, die SPÖ 27,76 und die ÖVP 25,72. Die Grünen verloren 6,88 Prozent und stehen bei 1,37 Prozent. NEOS steht bei 3,41 Prozent, die Liste Pilz bei 2,56.

Feldkirchen und Villach-Land Blau

Ein ähnliches Bild im Bezirk Feldkirchen, hier liegt die FPÖ mit 38,54 vor der ÖVP mit 26,74 Prozent und der SPÖ mit 25,1. Die größten Verluste erlitten die Grünen mit einem Minus von 8,69 Prozent, sie stehen nun bei 1,39 Prozent. NEOS erreicht 3,76 Prozent, die Liste Pilz 3,19.

Villach-Land wählte die FPÖ auf Platz eins mit 34,51 Prozent, die SPÖ kommt mit 31,65 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von der ÖVP mit 23,18 Prozent. Die Grünen verloren 8,98 Prozent und erreichten 1,89 Prozent. NEOS 3,65 Prozent, Pilz 3,25 Prozent.

Völkermarkt wählte SPÖ

Der Bezirk Völkermarkt wählte anders: Mit 31,84 steht vor allen anderen die SPÖ, auf Platz zwei die FPÖ mit 30,91 Prozent und die ÖVP mit 26,86 Prozent. Die Grünen verloren auch hier massive mit 8,69 Prozent und stehen hier nun auf 2,20 Prozent. Die Liste Pilz kommt auf 2,86 Prozent.

Auch Kärntens zweitgrößte Stadt, Villach, wählte überwiegen die SPÖ, die hier 32,24 Prozent erreichte. Die FPÖ liegt mit 32,07 Prozent nur knapp dahinter. Die ÖVP wird mit 22,35 Prozent drittstärkste Kraft. Die Grünen verloren hier satte 11,66 Prozent und stehen auf 2,28, NEOS bekam 4,60 Prozent der Stimmen und die Liste Pilz 4,3 Prozent.

