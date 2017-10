Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfällen

Bei Arbeitsunfällen sind am Samstag in Kärnten zwei Männer schwer verletzt worden. In Gmünd stürzte ein Mann von einer Leiter auf einen Betonboden, in St. Jakob stürzte ein Pensionist sechs Meter vom Dach.

In Gmünd (Bezirk Spittal) war am Nachmittag ein 31-jähriger Arbeiter mit Bauarbeiten am Rohbau eines Verwandten beschäftigt. Dabei stürzte er aus 1,6 Metern Höhe von einer Leiter. Der Mann schlug mit dem Kopf auf den Betonboden auf. Er wurde von der Besatzung des Rettungshubschrauber RK 1 vom ersten Stock des Rohbaus mittels Seil geborgen und in das LKH Villach geflogen.

Von Dach auf Terrasse gestürzt

Auch in St. Jakob (Bezirk Villach) kam es am Nachmittag zu einem schweren Unfall. Ein 67-jähriger Pensionist wollte auf dem Dach seines Wohnhaues Sonnenkollektoren reinigen. Dabei verlor er den Halt und stürzte aus einer Höhe von ca. sechs Metern auf die darunter liegende Terrasse, wo er mit schweren Verletzungen lieben blieb. Die Ehefrau des Mannes bemerkte den Unfall und verständigte die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Erst am Freitag war es in Kärnten zu einem tödlichen Arbeitsunfall gekommen. Ein 52-jähriger Lkw-Lenker wurde in Fürnitz auf einem Firmengelände von einem 13 Tonnen schweren Radlader überrollt. Der Lenker des Radladers hatte den Mann nicht gesehen- mehr dazu in Mann von Radlader überrollt und getötet.