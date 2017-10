Nationalratswahl: 30.000 Wahlkarten in Kärnten

Am Sonntag wählt Österreich einen neuen Nationalrat, rund 440.000 Kärntner sind wahlberechtigt. Die Wahllokale sind in den meisten Gemeinden ab 7.00 Uhr geöffnet. 30.000 Wahlkarten wurden diesmal in Kärnten ausgegeben.

Zehn Parteien werben diesmal um die Wählerstimmen. Stimmzettel und Wahlkuverts sind vorbereitet und liegen in den Gemeinden auf. Bis zur Öffnung der Wahllokale mussten sie auf die 700 Kärntner Wahlsprengel aufgeteilt sein.

Drei Vorzugsstimmen zu vergeben

Die Wähler haben auch die Möglichkeit, Vorzugsstimmen an die jeweiligen Kandidaten zu vergeben. Bis zu drei Vorzugsstimmen können vergeben werden – auf regionaler und Landes- und Bundesebene, erläutert Gerhard Jesernig von der Landeswahlbehörde.

Während der regionale Kandidat am Stimmzettel angekreuzt werden kann, müssen Landes- und Bundeskandidaten in den dafür vorgesehen Platz am Stimmzettel eingetragen werden. Dazu muss der Name oder der Listenplatz auf den Stimmzettel geschrieben werden. Vorzugsstimmen dürften aber nur für einen Kandidat jener Partei vergeben werden, die man gewählt hat, so Jesernig.

30.000 Wahlkarten vergeben

440.207 Kärntnerinnen und Kärntner sind wahlberechtigt, um 4.000 weniger als bei der letzten Wahl vor vier Jahren. Für all jene, die am Sonntag nicht im Land sind oder nicht an ihrem Hauptwohnsitz wählen können, wurden in Kärnten diesmal mehr als 30.000 Wahlkarten ausgestellt. Der Großteil sollte mittlerweile bereits ausgefüllt und bei den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten eingelangt sein. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die verschlossene Wahlkarte am Sonntag in einem Wahllokal in Kärnten abzugeben.

Ausführliche Berichterstattung im ORF Kärnten

Der ORF Kärnten berichtet in all seinen Medien - mehr dazu in Nationalratswahl 2017 in ORF Kärnten. Die erste Hochrechnung gibt es kurz nach 17.00 Uhr, wenn die letzten Wahllokale in Österreich geschlossen haben. Ab 17.04 Uhr bringen wir in Radio Kärnten auch erste Ergebnisse aus den Gemeinden und erste Reaktionen. Im Fernsehen gibt es um 18.10 Uhr eine Sondersendung aus Kärnten und ab 19.03 Uhr die Kärnten heute Wahlsondersendung. Alle Ergebnisse und Reaktionen gibt es auch im Internet und auf der Kärnten heute Facebookseite.

Das vorläufige Endergebnis aus Kärnten sollte gegen 19.30 Uhr vorliegen. Das endgültige Ergebnis wird der Innenminister am Donnerstagnachmittag verkünden.

