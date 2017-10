Parfümdiebe auf der Flucht geschnappt

Die Villacher Polizei konnte am Freitagnachmittag zwei Parfümdiebe schnappen. Zwei Geschäfte suchten die Männer heim, danach flüchteten sie. Nach einer Verfolgungsjagd in der Innenstadt waren die Täter kurz darauf gefasst.

Das erste Mal schlugen die beiden Männer aus Georgien kurz nach 16.00 Uhr in einem Geschäft in der Innenstadt zu. Einer der beiden lenkte eine Angestellte ab, während sein Komplize zehn Flaschen Parfum mit einem Wert von mehreren Hundert Euro stahl. Eine Fahndung der Polizei blieb vorerst erfolglos.

Die Täter versuchten aber kurz darauf in einer Drogeriemarkt-Filiale derselben Firma in Villach-Auen ihr Glück erneut. Hier scheiterten die Diebe allerdings, weil die Mitarbeiter durch eine interne Warnung besonders aufmerksam waren. Die Polizei dehnte ihre Fahndung auch auf diesen Bereich aus.

Verfolgungsjagd in der Innenstadt

Kurz darauf konnte einer der mutmaßlichen Täter, ein 24-jähriger George, am Hauptplatz festgenommen werden. Der zweite Täter, dessen Identität noch nicht geklärt ist, konnte vorerst flüchten. Nur eine halbe Stunde später wurde aber auch dieser Täter in Villach-Auen festgenommen. Bei der Verfolgung wurde von Polizeibeamten laut Medienberichten auch ein Signalschluss abgegeben, damit werden Einsatzkräfte zum Tatort gerufen.

Beim zweiten Täter wurde ein Autoschlüssel gefunden und nach einer weiteren Suchaktion der Polizei auch der dazugehörige Pkw. In dem Wagen fanden die Polizisten das Diebesgut aus dem ersten Drogeriemarkt. Die beiden Täter wurden in das Polizeianhaltezentrum Villach gebracht. Die Ermittlungen laufen, untersucht wird auch, ob die beiden Männer in Kärnten noch andere Straftaten begingen.