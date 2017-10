Fundermax: 13 Mio. Euro für moderne Werkshalle

Fundermax in St. Veit an der Glan hat am Freitag in St. Donat eine neue Werkshalle eröffnet. Mehr als 13 Millionen Euro wurden investiert, 25 neue Arbeitsplätze entstanden.

Fundermax erzeugt Holzwerkstoffe für Innenausbauten, Fassaden oder den Möbelbau. In dieser Sparte verdient das Unternehmen etwa jeden zweiten Euro. Da der globale Markt in diesem Sektor in den vergangenen Jahren immer anspruchsvoller wurde, investierte man in eine innovative Anlage. Unter sogenannten Reinraumbedingungen, die sonst nur in der Halbleiterproduktion üblich sind, werden hochwertige Glanzoberflächen produziert. Damit werden die beschichteten Spanplatten veredelt, die Fundermax bereits seit Jahren herstellt.

Kärntner Unternehmen an Entwicklung beteiligt

Fundermax Geschäftsführer Rene Haberl sagte bei der feierlichen Eröffnung am Freitag, die Anlage sei weltweit einzigartig: „15 Unternehmen waren an der Erstellung der Anlage beteiligt, der Großteil davon aus Kärnten. Wenn wir nur an die Küchenmöbelindustrie liefern würden hätten wir eine Kapazität für die Fronten von einer Million Küchen pro Jahr.“

Die Herausforderungen für die Produktion dieser modernen Oberflächen sind ein komplett neuer Produktionsprozess, neue Rohstoffe und neue Ansprüche beim Design. Knapp zwei Jahre dauerte die Planung und Errichtung der neuen Produktionsanlage. Dazu kam eine Projektentwicklungszeit von einem weiteren Jahr.

Mit der Erweiterung kann Fundermax am Standort St. Donat nun 14 Millionen Quadratmeter Platten jährlich produzieren. Exportiert wird in die ganze Welt, die Hauptmärkte sind Deutschland und Italien.

