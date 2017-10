Skigebiet Innerkrems startet neu durch

Das Skigebiet Innerkrems will heuer mit einem neuen Eigentümer wirtschaftlich wieder auf die Beine kommen. 1,5 Millionen Euro werden in die Verbreiterung der Pisten und in moderne Schneekanonen investiert.

Die Antares Gruppe, ein Beteiligungsunternehmen aus Niederösterreich, sieht offenbar Potential in dem realtiv schneesichern Tal. 45 neue Schneekanonen warten schon auf die Istallierung, sagt Geschäftsführer Heinz Kabusch. Es handle sich um Modelle der neuesten Generation, mit denen die Trainingshänge von November bis Weihnachten ordentlich beschneit werden können. Geplanter Saisonstart ist am 16. Dezember.

Alpines Leistungszentrum gut gebucht

Das Skigebiet Innerkrems war schon so gut wie totgesagt. Veraltete Lifte, zu wenig Betten und zu allem Überfluss auch noch Streitigkeiten unter den Eigentümern sorgten für Probleme. Der Geschäftsführer geht davon aus, dass die Zukunft des Skigebietes jetzt tatsächlich abgesichert sei. Der Investor werde auch in Betten investieren, er habe ein Hotel übernommen.

Auch das alpine Leistungszentrum für Profisportler trägt seinen Teil zum Fortbestand des Skigebiete bei. Die Buchungen nationaler und internationale Skiverbände steigt, sagt Kabusch. In der ersten Jännerhälfte werde der Europa-Cup für Damen in den schnellen Disziplinen in der Innerkrems stattfinden.

Auch als Wanderdestination immer gefragter

Der Liftbetrieb im Sommer sei heuer schon gut gelaufen, so Kabusch: „Wir sind heuer zum ersten Mal wieder auf die Blutige Alm gefahren zu unseren Erlebniswanderwegen. Nächstes Jahr werden die Seilbahnen wieder an sieben Tagen pro Woche fahren, weil der Sommertourismus und die Wandersaison zunehmen.“

